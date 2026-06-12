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Мексиканський півзахисник став шостим наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу

Микола Літвінов — 12 червня 2026, 00:14
Мексиканський півзахисник став шостим наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу
Гільберто Мора
gil_morita/instagram

Атакувальний півзахисник збірної Мексики та Тіхуани Гільберто Мора став шостим наймолодшим гравцем в історії футболу, який виступав на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Мексиканський хавбек дебютував на світовій першості у віці 17 років та 240 днів. Це сталося під час матчу-відкриття ЧС-2026 проти ПАР. Його випереджає у списку легендарний Пеле, який зіграв на мундіалі у віці 17 років і 235 днів.

Абсолютним рекордсменом за цим показником залишається представник Північної Ірландії Норман Вайтсайд, який вийшов на поле у віці 17 років та 41 дня.

Топ-7 наймолодших гравців в історії чемпіонатів світу:

  1. Норман Вайтсайд (Північна Ірландія) – 17 років, 41 день
  2. Самюель Ето'о (Камерун) – 17 років, 99 днів
  3. Фемі Опабунмі (Нігерія) – 17 років, 101 день
  4. Саломон Олембе (Камерун) – 17 років, 185 днів
  5. Пеле (Бразилія) – 17 років, 235 днів
  6. Гільберто Мора (Мексика) – 17 років, 240 днів
  7. Бартоломью Огбече (Нігерія) – 17 років, 244 дні

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Гільберто Мора провів на клубному рівні 20 матчів, у яких відзначився 6 голами та 1 асистом. У футболці національної збірної півзахисник відіграв 9 поєдинків, та відзначився аналогічною кількістю результативних передач (1).

Нагадаємо, що воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа також встановив унікальне досягнення, ставши першим футболістом в історії, який потрапив до заявки своєї національної команди на шести чемпіонатах світу (з 2006 по 2026 роки).

Додамо, що "ацтеки" переграли команду Південно-Африканської Республіки із рахунком 2:0 у матчі-відкритті мундіалю-2026. Голами відзначилися Кіньйонес та Хіменес. 

Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.

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