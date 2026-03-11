Півзахисник Галатасарая прагне вибити Ліверпуль із Ліги чемпіонів

Опорний півзахисник Галатасарая Маріо Леміна, який став автором єдиного голу, висловився про перемогу над Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26.

Його цитує УЄФА.

Футболіст подякував за підтримку та розповів, що команда здобула звитягу завдяки наполегливій боротьбі, пригадавши результат першої зустрічі проти "мерсисайдців" ще на стадії основного раунду турніру.

Та гра також закінчилась мінімальною перемогою турецького гранда 1:0. Однак результативний удар у свій актив записав форвард Віктор Осімхен.

"Попереду ще один матч – на "Енфілді". Ми також хочемо перемогти там та вийти до чвертьфіналу. Це мій другий період у Галатасараї. Відхід був болісним. Я дуже щасливий знову бути тут і жити своєю мрією. Ми добре виступаємо в усіх турнірах, і я хочу, щоб так тривало й надалі", – сказав Леміна.

32-річний гравець виступав за Галатасарай протягом 2019-2020 років.

Відзначимо, що матч-відповідь запланований на 18 березня (о 22:00 за Києвом).

Раніше головний тренер англійського гранда Арне Слот прокоментував сенсаційне фіаско від "жовто-червоних". Відзначимо, що Ліверпуль ще жодного разу не перемагав Галатасарай на їх полі – 3 поразки та одна нічия (1:1).