Галатасарай розірвав відносини з Турецькою федерацією футболу

Турецький Галатасарай припинив усі зв'язки з місцевою футбольною федерацією на знак протесту через суддівське призначення на дербі проти Фенербахче.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Леви" обурені, що стамбульське дербі довірили судити Ясіну Колу. У клубі низько оцінюють рівень цього арбітра.

У Галатасараї вважають, що він часто помиляється проти їхнього клубу. Тому таке призначення розцінюють, як бажання федерації вплинути на чемпіонську гонку.

Зазначимо, що наразі "леви" очолюють турнірну таблицю Суперліги та випереджають "канарок" на чотири залікові бали. Їхнє очне протистояння заплановано на 26 квітня.

Нагадаємо, що напередодні відбулись чвертьфінальні матчі Кубку Туреччини. Зокрема, до наступної стадії турніру пробився Трабзонспор, за який виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

У півфіналі команда українців зустрінеться з Генчлербірлігі, який вибив саме Галатасарай.