Слот – про поразку Ліверпуля від Галатасарая у Лізі чемпіонів: Погане дежавю

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку від Галатасарая (1:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Наставник "мерсисайдців" пригадав попередній поєдинок, у якому його підопічні також мінімально програли цьому турецькому клубу у рамках основного раунду ЛЧ поточного сезону-2025/26. Тоді головним кривдником англійців став Віктор Осімхен.

"Погане дежавю. Рахунок той самий, що і в матчі три місяці тому. Але ми могли забити набагато більше, створили багато моментів і багато моментів втратили. У перші 15 хвилин ми були по-справжньому чудовими, але не змогли забити", – сказав Слот.

Також коуч клубу АПЛ виділив атмосферу на домашньому стадіоні Галатасараю. Слот зазначив, що на цій арені дуже важко будь-якому футболісту та тренеру гостьової команди.

"Тепер нас чекає гра проти Галатасарая на нашому полі. У нас фантастичні фанати, які завжди додають нам сил. Вони покажуть це на "Енфілді" та будуть підштовхувати нас", – додав Арне.

Відзначимо, що Ліверпуль ще жодного разу не перемагав Галатасарай на їх полі – 3 поразки та одна нічия (1:1).

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Галатасарай запланований на середу, 18 березня (о 22:00 за київським часом). Поміж цими очними іграми "мерсисайдці" зіграють проти Тоттенгема у рамках 30 туру АПЛ-2025/26 (15 березня).