Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Слот – про поразку Ліверпуля від Галатасарая у Лізі чемпіонів: Погане дежавю

Софія Кулай — 11 березня 2026, 00:23
Слот – про поразку Ліверпуля від Галатасарая у Лізі чемпіонів: Погане дежавю
Арне Слот
Getty Images

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився про поразку від Галатасарая (1:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Наставник "мерсисайдців" пригадав попередній поєдинок, у якому його підопічні також мінімально програли цьому турецькому клубу у рамках основного раунду ЛЧ поточного сезону-2025/26. Тоді головним кривдником англійців став Віктор Осімхен.

"Погане дежавю. Рахунок той самий, що і в матчі три місяці тому. Але ми могли забити набагато більше, створили багато моментів і багато моментів втратили. У перші 15 хвилин ми були по-справжньому чудовими, але не змогли забити", – сказав Слот.

Також коуч клубу АПЛ виділив атмосферу на домашньому стадіоні Галатасараю. Слот зазначив, що на цій арені дуже важко будь-якому футболісту та тренеру гостьової команди.

"Тепер нас чекає гра проти Галатасарая на нашому полі. У нас фантастичні фанати, які завжди додають нам сил. Вони покажуть це на "Енфілді" та будуть підштовхувати нас", – додав Арне.

Відзначимо, що Ліверпуль ще жодного разу не перемагав Галатасарай на їх полі – 3 поразки та одна нічия (1:1).

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Галатасарай запланований на середу, 18 березня (о 22:00 за київським часом). Поміж цими очними іграми "мерсисайдці" зіграють проти Тоттенгема у рамках 30 туру АПЛ-2025/26 (15 березня).

Читайте також :
Фото Фанати Галатасарая банером про померлу маму довели до сліз зіркового форварда
Галатасарай Ліверпуль Ліга чемпіонів Арне Слот

Галатасарай

Фанати Галатасарая банером про померлу маму довели до сліз зіркового форварда
Сенсаційна поразка Ліверпуля, Барселона врятувалась від фіаско, розгроми від Баварії та Атлетико: результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фанатам Галатасарая заборонили відвідувати матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
Баварія знайшла заміну Кейну в Туреччині
Ювентус шукає варіанти трансферу Осімхена

Останні новини