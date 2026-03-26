Тоттенгем і Лаціо цікавляться тренером Галатасарая

Головний тренер Галатасарая Окан Бурук опинився у сфері інтересів Тоттенгема та Лаціо.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У поточному сезоні Окан вивів Галатасарай у 1/8 фіналу Лігу чемпіонів. Робота 52-річного фахівця викликала інтерес ряду іменитих європейських клубів, особливо з урахуванням того, що його контракт завершується наприкінці поточного сезону.

Найбільш предметним наразі є інтерес з боку Лаціо та Тоттенгема. Утім, наразі не відомо, чи готовий буде Окан Бурук очолити лондонський клуб у разі вильоту в Чемпіоншип.

Окан очолює Галатасарай з літа 2022 року. Раніше працював із Елазігспором, Газіантепспором, Сівасспором, Гезтепе, Акхісар Беледіє, Різеспором і Башакшехіром. Починав тренерську кар'єру в ролі асистента в збірній Туреччини.