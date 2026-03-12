Українська правда
Ми можемо їх "покарати": тренер Леха – про майбутній матч проти Шахтаря у Лізі конференцій

Софія Кулай — 12 березня 2026, 09:08
Головний наставник польського Леха Нільс Фредеріксен поділився очікуваннями перед першим матчем проти донецького Шахтаря у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Його цитує Рrzeglad Sportowy.

55-річний данський тренер зазначив, що його команда провела чимало хороших матчів у цьому році. Фредеріксен додав, що має у своєму "рукаві" чимало козирів перед "гірниками" – новий газон і аншлаг на трибунах.

Коуч познанського клубу виділив й український колектив Арди Турана, однак впевнений у перемозі своєї команди.

"Ми зіграємо проти дуже хорошої команди, яка особливо небезпечна з м'ячем. Проте я вважаю, що ми можемо їх "покарати". Розраховую на гідний результат, який дозволить нам думати про вихід до чвертьфіналу турніру. Думаю, все вирішиться у двоматчевому протистоянні.

Не думаю, що вони сильніші за Райо Вальєкано чи Црвену Звезду. Серби були сильнішими за нас фізично, а Шахтар якраз цілком рівний із нами", – заявив тренер Леха.

Матч Лех – Шахтар відбудеться сьогодні, 12 березня. Початок зустрічі – о 19:45 (за київським часом).

Напередодні поєдинку головний тренер "гірників" Арда Туран висловився щодо зустрічі з Лехом. Натомість колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як у своєму прогнозі на дане протистояння запевнив, що у цій дуелі немає явного фаворита.

