Шлях до Лейпцигу розпочинається у Познані: прев'ю матчу 1/8 фіналу Лех – Шахтар

Єдиний представник України в єврокубках в особі донецького Шахтаря повертається на міжнародну арену гостьовим матчем проти Леха з Познані.

"Гірники" підходять до гри у чудовому настрої, оформивши три "сухі" перемоги після поновлення чемпіонату України – підопічні Турана послідовно обіграли Карпати, Верес та Олександрію.

Пропонуємо ознайомитись з анонсом майбутнього протистояння та з'ясувати, чи є донецький колектив безумовним фаворитом україно-польської пари.

Феєричне повернення Траоре дає результат

З п'яти забитих м'ячів Шахтаря у другій частині чемпіонату України чотири на користь Лассіни Траоре. Гравець збірної Буркіна-Фасо демонструє просто шалену форму після свого довгоочікуваного повернення. Нагадаємо, футболіст травмувався ще влітку й це були його перші з серпня матчі за Шахтар.

Підопічні Турана у поєдинках УПЛ атакували та били по воротах багато, розтягуючі оборону суперників, а сам Траоре забивав і головою після навісів, і пробиваючи на техніку з меж карного майданчика. Проблеми "гірники" мали з Вересом – забий Харатін в першому таймі й невідомо, чим би матч завершився. Але це був один з небагатьох моментів у рівнян, тоді як самі гравця Шахтаря і здалеку били, і впритул, і намагались просто заштовхати м'яча – врятував від втрати очок Бондар і його добивання в порожні ворота.

Шахтар виглядав у цих матчах свіжим, в атаці переважно діяв через закиди на фланги, що сприяло результативності Траоре – гріх не робити навіси та простріли на форварда з пристойною майстерністю.

Лех дуже вчасно почав втрачати форму

Польська Екстракляса вийшла з відпустки наприкінці січня, а познанський колектив окрім внутрішніх матчів зіграв ще й 1/16 фіналу й мав чудову серію з шести матчів у всіх турнірах.

Втім, останні дві гри "залізничники" програли, зокрема напередодні Лех поступився Відзеву, який посідає 16 місце з 18 в чемпіонаті Польщі й нещодавно звільнив Ігора Йовічевіча – місце в зоні вильоту хорвату не пробачили. Перед цим колектив з Познані провів рівний матч з Гурніком в 1/4 фіналу національного Кубку, який завершився мінімальною поразкою 0:1.

На шляху до 1/8 фіналу Лех пройшов КуПС 1:0 та 2:0, а цікаво те, що Антоні Козубаль, Таофік Ісмаїл та Пабло Родрігес не є головними бомбардирами команди – реальну загрозу для Різника має Мікаель Ішак, на рахунку якого 24 голи в усіх турнірах та сім асистів, два з яких якраз проти КуПСа.

Проти Шахтаря точно не зіграє Корнель Лісман – вінгер, якого навряд чи можна назвати надважливим гравцем для познанців: 1+2 за системою "гол+пас" у 22 матчах (787 зіграних хвилин).

Історія зустрічей

Попри те, що команди неодноразово грали між собою на зборах, це буде їхня перша офіційна гра – до цього Шахтар та Лех встигли зіграти чотири товариські матчі, три з яких виграли "гірники", а ще одного разу команди розписали "мирову".

31.01.2019 Лех – Шахтар 0:3

25.01.2020 Лех – Шахтар 0:1

21.01.21 Шахтар – Лех 1:1

25.01.2024 Шахтар – Лех 3:1

Хто розсудить матч

Перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем та Лехом розсудить арбітр з Норвегії Рохіт Саггі. Допомагатимуть на лініях йому співвітчизники Андрес-Олав Дале та Йорген Вальстадстве.

Арбітром системи ВАР виступить Крістоффер Хагенес, асистуватиме норвежцю Маріус Лін.

Де дивитись Лех – Шахтар

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні в Познані, а стартовий свисток має пролунати о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Прогноз автора: перемога Шахтаря в 2 м'ячі.