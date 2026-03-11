Немає однозначно фаворита: Худоб'як – про матч Шахтаря з Лехом

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб'як вважає, що Шахтар та Лех мають рівні шанси на перемогу у плейоф Ліги конференцій.

Його слова передає NV.ua.

"Немає однозначно фаворита в цьому матчі. Шанси – 50 на 50. Думаю, що буде така закрита гра, буде небагато гольових моментів. Звичайно, коли ти виграєш три гри на старті після зимової паузи, це допомагає команді. І шанси десь збільшуються, команда прогресує. А от дві поспіль поразки Леха не думаю, що сильно вдарили по команді, але десь упевненість втрачається після програшів.

Найбільші побоювання, напевно, в тому, що Шахтар створює моменти, але інколи не виходить реалізувати їх. Наразі не можна сказати, що хтось дуже просідає або слабко виглядає в якійсь лінії чи серед окремих гравців Шахтаря – такого немає.

Думаю, команда досить збалансована, набрала хід, має свою гру і добре підготувалася фізично під час зимового міжсезоння. Також Траоре забиває, добре грає і допомагає команді, то, думаю, зараз він заслуговує виходити у стартовій одинадцятці", – сказав Худоб'як.