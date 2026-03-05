Йовічевича звільнили з посади головного тренера Відзева

Польський Відзев оголосив про відставку головного тренера Ігора Йовічевича.

Про зміни на тренерському містку повідомила пресслужба клубу.

Разом із Йовічевичем були усунені також його помічники – Юрій Беньо, Андрій Ханас та Хав'єр Луруенья Лобо. Крім того, тренерський штаб покинули Лукаш Влодарек і Адам Гібала – з ними розірвано контракти.

Клуб подякував Йовічевичу та його команді за роботу, побажавши успіхів у подальшій кар'єрі.

Новим тренером Відзева, як і очікувалось, став Александар Вукович, який покликаний стабілізувати гру команди.

Нагадаємо, що хорватський фахівець очолив команду в жовтні 2025 року. Під його керівництвом Відзев провів 15 матчів, у яких здобув 5 перемог, зазнав 8 поразок, а дві гри звів до нічиї.

У турнірній таблиці Екстракляси Відзев посідає передостаннє 17 місце, маючи у своєму активі 24 очки.

Влітку 2025 року Йовічевич покинув посаду головного тренера Лудогорця, з яким виграв усі три головні болгарські турніри: чемпіонат, кубок і суперкубок країни.

В Україні Йовічевич успішно працював з львівськими Карпатами, Дніпром-1 та донецьким Шахтарем, який привів до чемпіонства у сезоні-2022/23.