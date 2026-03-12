Сабо оцінив перспективи Шахтаря в Лізі конференцій перед поєдинком проти Леха

Легенда київського Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від першого матчу донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Його слова цитує 24 Канал.

Колишній тренер збірної України заявив, що "гірники" здатні пройти Лех Познань і пробитись до наступної стадії турніру. Ба більше, він вважає команду Арда Турана однією з фавориток Ліги конференцій.

"Шахтар може пройти Лех, якщо будуть у хорошому тонусі бразильці. Вони на одну-дві гри можуть зібратися. "Гірники" можуть дійти навіть до фіналу Ліги конференцій – у них хороша команда. Коли бразильці хочуть грати, а не продавати себе, то вони можуть все", – сказав Сабо.

Також спеціаліст додав, що не розуміє, чому донеччани обрали Польщу для умовно домашнього поєдинку проти Леха. Він вважає, що можна було розглянути варіанти зі Словаччиною, Угорщиною чи якоюсь іншою країною, щоб не давати познанському колективу перевагу.

Зазначимр, що матч Лех – Шахтар відбудеться 12 березня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Цю гру через пошкодження точно пропустить капітан "гірників" Микола Матвієнко. За перебігом подій на футбольному полі в Познані можна буде стежити в текстовій онлайн-трансляції.