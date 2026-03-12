Лех – Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 12 березня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому візьме участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар зіграє на виїзді проти польського Леха. Матч на Міському стадіоні в Познані розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Лех – Шахтар безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди чотири рази протистояли одна одній, але це все були товариські ігри. В них тричі перемагали "гірники" й одного разу було зафіксовано нічию.

Раніше у єврокубках Шахтар тричі зустрічався з польськими командами й кожного разу – це була Легія. До сезону-2025/2026 у донеччан було дві звитяги, але на етапі ліги в нинішній кампанії вони поступились з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що "гірники" пробились до цієї стадії турніру напряму, посівши шосте місце в основному етапі. Лех ще грав в 1/16 фіналу, де здолав фінський КуПС.