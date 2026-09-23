Манчіні: Я впевнений, що у найближчі чотири роки ми точно здобудемо якийсь трофей

Роберто Манчіні висловився про своє повернення на посаду головного тренера збірної Італії.

Його слова передає Goal.

Фахівець розповів про завдання перед командою та пояснив, як збирається повертати ентузіазм гравцям після непотрапляння на ЧС-2026.

"Багато хто з них тут вперше. Вони раді бути тут і хочуть викладатися на повну. Я не думаю про негативне – я прийшов, щоб зробити щось гарне, що порадує вболівальників. Я впевнений, що у найближчі чотири роки ми точно здобудемо якийсь трофей. Деяких гравців я знаю, їм просто потрібно грати", – сказав Манчіні.

Зазначимо, що тренер очолював "Скуадру Адзурру" у 2018-2023 роках. Він вигравав з командою Євро-2020.

Італійці пропустили останні три чемпіонати світу. На ЧС-2014 вони не вийшли із групи.

Перший матч після повернення Манчіні проведе 25 вересня. Його підопічним у Лізі націй протистоятиме Бельгія.

Нагадаємо, що фахівець очолив збірну Італії наприкінці липня. Він замінив на цій посаді Дженнаро Гаттузо, тимчасовим тренером на два товариські поєдинки в червні був Сільвіо Бальдіні.