Манчіні отримає 20 млн євро компенсації від Саудівської Аравії

Італійський фахівець Роберто Манчіні отримає компенсацію за звільнення з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Федерація футболу Саудівської Аравії виплатить тренеру 20 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Манчіні очолював збірну Саудівської Аравії з серпня 2023 року. У останніх матчах кваліфікації ЧС-2026 аравійці поступились Японії (0:2) та зіграли внічию з Бахрейном (0:0). Команда посідає третє місце у своїй групі, маючи в активі 5 очок у 4 матчах.

Раніше повідомлялося, що очолити збірну може колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан. Також серед претендентів аргентинець Рамон Діас (нинішній тренер Корінтіанса) і француз Ерве Ренар, який раніше вже працював із саудівською збірною і виводив її на ЧС-2022.