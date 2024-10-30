Агуеро: Я не розумію систему голосування за Золотий м’яч

Легендарний ексфорвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро прокоментував підсумки голосування за Золотий м’яч-2024, який завоював його колишній партнер по команді Родрі.

Аргентинця цитує As.

"Місяць тому я написав твіт, що Родрі заслуговує на перемогу. У понеділок я говорив із ним і сказав, що думав, що виграє Вінісіус: він із Реала, виграв Лігу чемпіонів, а Реал має глобальний вплив. Сіті теж. Але всі знають, що Вінісіус – звір, у нього величезний талант.

Вони також оцінили сезон Родрі дворічної давнини, коли він забив переможний гол у Лізі чемпіонів, але не зміг конкурувати з Мессі, який виграв чемпіонат світу. Тоді йому було складно виграти Золотий м'яч. Це поєднання минулого і нинішнього сезонів.

Усі кажуть, що Золотий м'яч завжди дістається нападнику, а він півзахисник. Правильно, що заслуги визнаються і в півзахисників, і в захисників. Воротар навіть не входить до списку. Я не розумію систему голосування", – заявив форвард.