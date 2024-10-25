Агуеро визначив кращого між Вінісіусом та Ямалем

Колишній форвард Манчестер Сіті, Барселони та Атлетико Серхіо Агуеро вважає вінгера Барселони Ламіна Ямала кращим за Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає Barca Universal.

"Ламін має набагато більший талант, ніж Вінісіус, хоча Вінісіус має більше досвіду в титулах, які він виграв з Мадридом. Вінісіус входить до трійки найкращих у світі, але з погляду віку і таланту я віддаю перевагу Ламіну. Я хотів би грати з обома, зі мною як нападником", – сказав Агуеро.

У нинішньому сезоні Жуніор за Реал провів ​​13 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма голами та сімома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 200 млн євро.

Ямал у поточному розіграші зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 6 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 150 млн євро.

Нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Водночас із цим, Вінісіус є одним із фаворитів на отримання "Золотого м'яча". У мадридському Реалі також вірять, що саме їхній представник виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду серед футболістів.