Чемпіон Європи-2020 погодив контракт з чинним володарем Кубку Італії

Колишній капітан Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле вирішив повернутися до рідного чемпіонату.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, 35-річний італієць погодив розірвання контракту з Бешикташем, який розрахований до літа 2026 року.

Іммобіле підпише угоду з Болоньєю за схемою 1+1. Разом із ним до команди Вінченцо Італьяно приєднається інший італієць Федеріко Бернардескі, який також домовився зі своїм клубом (Торонто) про дострокове припинення співпраці.

Чіро Іммобіле приєднався до Бешикташа тільки минулого літа, за його трансфер турецький клуб заплатив Лаціо 2 мільйони євро. У складі "чорних орлів" форвард відзначився 19 голами та 4 асистами в 41 матчі в усіх турнірах.

Зазначимо, що Чіро Іммобіле допоміг збірній Італії виграти чемпіонат Європи-2020, який був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Для "скуадри адзурри" ця перемога на континентальній першості стала другою після тріумфу в 1968 році.

Нагадаємо, що Болонья стала володарем Кубку Італії, перемігши Мілан (1:0) у фінальному матчі сезону-2024/25. Завдяки цьому підопічні Італьяно заробили право зіграти на груповому етапі Ліги Європи наступного сезону, незважаючи на фініш на дев'ятому місці у Серії А.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Комо Сеск Фабрегас хоче бачити у своїй команді центрбека Мілана.