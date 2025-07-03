Фабрегас хоче підписати захисника Мілана в Комо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас бажає бачити в команді центрального захисника Мілана Маліка Тшау.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Команди вже погодили суму переходу у 25 млн євро, а пропозиція гравцю розрахована до 2030 року. До цього Комо пропонував угоду до 2029-го.

Тшау виступає за Мілан з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 31 матчі за "россонері" в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Комо близький до підписання ексфорварда Мілана Альваро Морати, який провів другу половину сезону в турецькому Галатасараї.

Нагадаємо, що після закінчення сезону-2024/2025 у Серії А Сеска Фабрегаса активно сватали на посаду тренера Інтера, проте іспанець відмовився від цієї пропозиції.