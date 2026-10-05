Зупинитися – це питання поваги до самого себе: Іммобіле пояснив, чому закінчив кар'єру

Колишній форвард збірної Італії та чемпіон Європи-2021 Чіро Іммобіле розповів про закінчення ігрової кар'єри, порівнявши це із елітною автівкою.

Його цитує Corriere della Sera.

"Коли маєш Rolls-Royce і помічаєш, що він уже не їде як раніше, треба змиритися. Речі вдавалися мені лише наполовину: саме це зі мною і сталося. Додайте сюди ще й бажання не залишати про себе поганої пам'яті. Я багато дав футболу й багато від нього отримав, тому зупинитися – це питання поваги до самого себе та до тих, хто на тебе дивиться", – заявив 36-річний Іммобіле.

Чісо повісив бутси на цвях у середині серпня 2026 року. Його останньою "зупинкою" у кар'єрі був ФК Париж, за який він виступав із лютого 2026-го.

У своєму останньому сезоні-2025/26 відзначився 2 голами та 2 асистами у 22-х іграх за французький колектив.

Загалом найбільше матчів у кар'єрі провів у футболці Лаціо – 340 (207 м'ячів і 55 гольових передач). Іммобіле пограв за Торіно, Бешикташ, Пескару, Боруссію Дортмунд, Дженоа, Севілью, Болонью, Ювентус та інші.

Має за своєю спиною 57 зустрічей за збірну Італії (17 голів і 8 асистів). У 2021 році у складі "скуадра адзурри" став чемпіоном Європи. Сумарно у своїй кар'єрі Чісо завоював 9 титулів.