ФК Париж веде переговори з екснападником Лаціо та збірної Італії

Футбольний клуб Париж веде просунуті переговори з колишнім футболістом Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле, який наразі грає за Болонью.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони знаходяться на завершальній стадії й очікується, що вже незабаром Іммобіле вирушить до Франції на медогляд.

🚨🇫🇷 EXCLUSIVE: Paris FC in advanced talks to sign Ciro Immobile, surprise deal with negotiations well underway!



Agreement almost done between clubs, final green light needed on player side then time for medical. 🇮🇹



Paris FC, on it. pic.twitter.com/71p3ah3pmr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

Строки майбутньої угоди та сума компенсації наразі невідомі. У складі Болонью 35-річний Іммобіле виступає з літа 2025 року після одного сезону у складі Бешикташу.

Кар'єру форвард розпочинав у Ювентусі, а згодом грав за Торіно, Боруссію Дортмунд та Лаціо, де став зіркою та одним з кращий італійський нападників.

З 2014 по 2023 рік Іммобіле був частиною збірної Італії, у складі якої у 2020 році виграв чемпіонат Європи.

У сезоні-2025/26 досвідчений нападник зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

