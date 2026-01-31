ФК Париж веде переговори з екснападником Лаціо та збірної Італії
Футбольний клуб Париж веде просунуті переговори з колишнім футболістом Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле, який наразі грає за Болонью.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони знаходяться на завершальній стадії й очікується, що вже незабаром Іммобіле вирушить до Франції на медогляд.
Строки майбутньої угоди та сума компенсації наразі невідомі. У складі Болонью 35-річний Іммобіле виступає з літа 2025 року після одного сезону у складі Бешикташу.
Кар'єру форвард розпочинав у Ювентусі, а згодом грав за Торіно, Боруссію Дортмунд та Лаціо, де став зіркою та одним з кращий італійський нападників.
З 2014 по 2023 рік Іммобіле був частиною збірної Італії, у складі якої у 2020 році виграв чемпіонат Європи.
У сезоні-2025/26 досвідчений нападник зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.
