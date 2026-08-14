Легендарний екснападник збірної Італії та чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років

Колишній центральний нападник збірної Італії та Лаціо Чіро Іммобіле оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба ФК Париж, до якого гравець приєднався в лютому цього року.

"Це нелегке рішення, адже ви – неймовірні хлопці. Для мене настав час провести час із родиною. Вони супроводжували мене всюди. Сьогодні я їм потрібен. Якщо я більше не можу продовжувати докладати зусиль, коли мені боляче, коли я тренуюся, якщо не можу показати все, на що здатний… це важко. Тому я вирішив завершити свою кар'єру", – розповів команді про своє рішення футболіст.

Зауважимо, що Іммобіле розпочинав свій шлях у професійному футболі в юнацьких командах Сорренто та Ювентуса.

Згодом протягом своєї кар'єри нападник захищав кольори таких команд, як Гроссето, Пескара, Дженоа, Торіно, дортмундська Боруссія, Севілья, Лаціо (де, зокрема, провів 8 років і став найкращим бомбардиром клубу в історії), Болонья, Бешикташ та ФК Париж.

Загалом Іммобіле провів за кар'єру понад 650 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 350 голами та 82 асистами.

За цей час він виграв Кубок Італії (18/19) та два Суперкубки Італії (17/18, 19/20), а також підняв над головою Суперкубок Німеччини (14/15) й Суперкубок Туреччини (24/25).

Іммобіле виграв "Золоту Бутсу" за кампанію 19/20, чотири рази визнавався найкращим бомбардиром Серії А (13/14, 17/18, 19/20, 21/22) та заслужив звання найрезультативнішого нападника Ліги Європи сезону-

17/18.

Серед персональних досягнень:

Також за його спиною 57 матчів за збірну Італії (17 забитих м'ячів, 8 результативних передач). Разом із командою він виграв чемпіонат Європи, який проходив у 2021 році.

Нагадаємо, що нещодавно відомий уругвайський атакувальний півзахисник Ніколас Лодейро оголосив про завершення кар'єри гравця.