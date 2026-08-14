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Легендарний екснападник збірної Італії та чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років

Микола Літвінов — 14 серпня 2026, 22:16
Легендарний екснападник збірної Італії та чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років
Чіро Іммобіле
Getty Images

Колишній центральний нападник збірної Італії та Лаціо Чіро Іммобіле оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба ФК Париж, до якого гравець приєднався в лютому цього року.

"Це нелегке рішення, адже ви – неймовірні хлопці. Для мене настав час провести час із родиною. Вони супроводжували мене всюди. Сьогодні я їм потрібен.

Якщо я більше не можу продовжувати докладати зусиль, коли мені боляче, коли я тренуюся, якщо не можу показати все, на що здатний… це важко. Тому я вирішив завершити свою кар'єру", – розповів команді про своє рішення футболіст.

Зауважимо, що Іммобіле розпочинав свій шлях у професійному футболі в юнацьких командах Сорренто та Ювентуса.

Згодом протягом своєї кар'єри нападник захищав кольори таких команд, як Гроссето, Пескара, Дженоа, Торіно, дортмундська Боруссія, Севілья, Лаціо (де, зокрема, провів 8 років і став найкращим бомбардиром клубу в історії), Болонья, Бешикташ та ФК Париж.

Загалом Іммобіле провів за кар'єру понад 650 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 350 голами та 82 асистами.

За цей час він виграв Кубок Італії (18/19) та два Суперкубки Італії (17/18, 19/20), а також підняв над головою Суперкубок Німеччини (14/15) й Суперкубок Туреччини (24/25).

Серед персональних досягнень: Іммобіле виграв "Золоту Бутсу" за кампанію 19/20, чотири рази визнавався найкращим бомбардиром Серії А (13/14, 17/18, 19/20, 21/22) та заслужив звання найрезультативнішого нападника Ліги Європи сезону-17/18.

Також за його спиною 57 матчів за збірну Італії (17 забитих м'ячів, 8 результативних передач). Разом із командою він виграв чемпіонат Європи, який проходив у 2021 році.

Нагадаємо, що нещодавно відомий уругвайський атакувальний півзахисник Ніколас Лодейро оголосив про завершення кар'єри гравця.

Завершення кар'єри Чіро Іммобіле

Завершення кар'єри

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