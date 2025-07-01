Ексгравець Ювентуса розірвав контракт із Торонто та може повернутися в Серію А

Італійський півзахисник Федеріко Бернардескі розірвав контракт із клубом МЛС Торонто за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.

Бернардескі виступав за Торонто з літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 5 голи та 3 асисти в 15 матчах МЛС.

Очікується, що влітку поточного року Бернардескі повернеться в Серію А. За інформацією Фабріціо Романо, над підписанням 31-річного італійця активно працює Болонья.

Раніше Бернардескі виступав за Фіорентину, Кротоне та Ювентус. Відзначився 6 голами в 39 матчах за збірну Італії, з якою став чемпіоном Євро-2020. Transfermarkt наразі оцінює вартість хавбека у 3,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про те, що цього літа Торонто покине ще одна італійська зірка – Лоренцо Інсіньє.