ФК Париж підсилився чемпіоном Європи-2021 Іммобіле

ФК Париж оголосив про підписання 35-річного досвідченого форварда Чіро Іммобіле.

Про цей повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт колишнього нападника збірної Італії з ФК Париж розрахований до кінця сезону-2026/27. Останньою командою Іммобіле була Болонья, за яку він провів лише 9 матчів. Результативними діями не запам'ятався.

Dans les coulisses de l’arrivée de notre nouvel attaquant, Ciro Immobile 🤩



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/xeYLPWEzls — Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026

У Франції Чіро виступатиме під 36-м ігровим номером.

За свою футбольну кар'єру відомий форвард пограв за цілу низку клубів – Ювентус, Бешикташ, Дженоа, Торіно, Боруссія Дортмунд, Севілья, Сієна Сорренто, Гроссето, Болонья та Лаціо. Найбільше ігор провів у футболці Лаціо – 340 (207 голів і 55 асистів).

Також за його спиною 57 поєдинків за збірну Італії (17 м'ячів та 8 гольових передач). У складі "скуадра адзурри" ставав чемпіоном Європи-2021. У поточному сезоні-2025/26 Іммобіле взяв участь у 9-ти зустрічах Болоньї.

Новий клуб зіркового нападника пасе задніх у Лізі 1 – 14-те місце серед 18 учасників французької першості (21 набраний бал у 20-ти турах).

Також 1 лютого 2026 року відбувся трансфер Олександра Зінченка в амстердамський Аякс.