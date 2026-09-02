Тотті отримав керівну посаду в баскетбольному клубі

Легендарний італійський футболіст Франческо Тотті отримав керівну посаду в римському баскетбольному клубі Максіма Рома.

Про це повідомляє пресслужба Євроліги.

Італієць, якому наприкінці вересня виповниться 50 років, обійме посаду радника власників клубу. Він відповідатиме за розвиток фанатської бази й операції у сфері корпоративної соціальної відповідальності.

Тотті – не єдина зірка футболу, яка працюватиме в Максіма Рома. Амбасадором клубу стане легенда іншого римського клубу, Лаціо, Чіро Іммобіле, який нещодавно завершив кар'єру гравця.

Клуб Максіма Рома заснований у 2026 році. В сезоні-2026/27 він гратиме у італійській Серії А та Єврокубку – другому за силою континентальному європейському турнірі.