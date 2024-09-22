Колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук вирішив допомагати людям. Проблема в тому, що мова йде за росіян.

Футболіст, який зараз працює в структурі Зеніта, виставив на аукціон свою футболку з автографом, яку згодом викупили за 700 тисяч людей. Ці гроші, начебто, мають піти на Курську область.

Зазначимо, що Тимощук народився у місті Луцьк. Протягом своєї кар'єри він був важливою фігурою в українському футболі, капітаном національної збірної та одним із найтитулованіших українських гравців.

Упродовж своєї футбольної кар'єри Тимощук неодноразово висловлювався з повагою про Україну. Він завжди підкреслював своє українське походження та гордився тим, що представляє країну на міжнародній арені. Його успіхи в європейському футболі, зокрема перемога у Лізі чемпіонів із Баварією, були приводом для гордості українських уболівальників.

Читайте також : Тимощук №2: Іванисеня тепер не буде вважатися легіонером у чемпіонаті РФ

Колишній капітан збірної України викликав серйозне обурення в українському суспільстві після початку російської агресії у 2014 році. Він залишився працювати у російському футбольному клубі Зеніт із Санкт-Петербурга, незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі.

Після цього Тимощук не висловився публічно на підтримку України чи проти дій Росії. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його рішення продовжувати працювати у російському футболі ще більше загострило критику на його адресу.

Також колишній герой нашої збірної встиг поспілкуватися із нинішнім капітаном команди Андрієм Ярмоленком. Футболіст Динамо хотів дізнатися, чи спиться вночі його кумиру, на що після короткої розмови був відправлений на три літери.

Символічно, що батько Анатолія записався до територіальної оборони Щонайменше, такими були новини та чутки. Це мало б якось зачепити колишню легенду футболу, проте, як згодом з'ясувалося, новини про батька були більше вигадкою, ніж правдою. Така версія в ексдружини Тимощука-старшого.

Завершуючи цю історію, додамо, що згодом УАФ позбавила колишньго капітана збірної України всіх титулів та нагород, а також виключила з офіційної історії нашого футболу.