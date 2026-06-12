У мене тільки одне громадянство: Тимощук – про закиди щодо співпраці з російськими спецслужбами

Тренер російського Зеніта Анатолій Тимощук відреагував на інформацію про зв'язки з російськими спецслужбами.

Про це він сказав у коментарі для пропагандистського Риа Новости.

У російських ЗМІ поширювали інформацію, про нібито співпрацю Анатолія Тимощука зі спецслужбами РФ та отримання ним румунського громадянства.

"Коментувати безглузді фейки не збираюся. Не бачу в цьому сенсу. Знаю, хто їх поширює. Намагаюся їх не дивитися і не читати, але іноді вони до мене доходять. А громадянство у мене тільки одне, і воно точно не румунське", – сказав Тимощук.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук проживає в Росії та працює в клубі Зеніт із Санкт-Петербурга. Після 2022 року він публічно не засудив російську агресію проти України. У відповідь Федерація футболу України позбавила його всіх звань, а також внесла до санкційного списку.

Нещодавно правоохоронні органи оголосили Тимощуку підозру у пособництві державі-агресору.