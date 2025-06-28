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Швейцарський клуб зіграє в Росії проти команди Тимощука

Андрій Мошкун — 28 червня 2025, 19:05
Швейцарський клуб зіграє в Росії проти команди Тимощука
ФК Сьйон

Швейцарський клуб Сьйон зіграє товариський матч із російським Зенітом у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться на сайті швейцарців.

Поєдинок заплановано на 9 липня. У клубі зазначили, що перед тим, як дати остаточну згоду на гру, вони проконсультувалися з ФІФА, УЄФА та Швейцарською футбольною асоціацією.

За словами представників Сьйона, всі три органи підтвердили, що організація матчу не порушує жодних правил, оскільки Зеніт не входить до жодного офіційного списку санкцій.

У заяві також йдеться, що зустріч пов’язана з трансфером Міранчука – російського півзахисника, який приєднався до швейцарського клубу у 2024 році на правах вільного агента. Під час переговорів сторони нібито домовилися про можливість проведення матчу в Росії.

"Ми дотримуємося своїх обіцянок. Це товариська гра, організована з повагою до футболу, партнерства та взаємних домовленостей", – заявили в Сьйоні.

Раніше повідомлялося, що Луческу відмовився їхати на святкування сторіччя Зеніта.

Зеніт Росія Сьйон Анатолій Тимощук

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