Швейцарський клуб зіграє в Росії проти команди Тимощука
Швейцарський клуб Сьйон зіграє товариський матч із російським Зенітом у Санкт-Петербурзі.
Про це йдеться на сайті швейцарців.
Поєдинок заплановано на 9 липня. У клубі зазначили, що перед тим, як дати остаточну згоду на гру, вони проконсультувалися з ФІФА, УЄФА та Швейцарською футбольною асоціацією.
За словами представників Сьйона, всі три органи підтвердили, що організація матчу не порушує жодних правил, оскільки Зеніт не входить до жодного офіційного списку санкцій.
У заяві також йдеться, що зустріч пов’язана з трансфером Міранчука – російського півзахисника, який приєднався до швейцарського клубу у 2024 році на правах вільного агента. Під час переговорів сторони нібито домовилися про можливість проведення матчу в Росії.
"Ми дотримуємося своїх обіцянок. Це товариська гра, організована з повагою до футболу, партнерства та взаємних домовленостей", – заявили в Сьйоні.
Раніше повідомлялося, що Луческу відмовився їхати на святкування сторіччя Зеніта.