Ексдружина Тимощука натякнула, що він підкупив нотаріуса під час розподілу майна

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька натякнула, що екскапітан збірної України при розподілі майна, ймовірно, підкупив нотаріуса. За її словами, провернути справу Анатолію допомогли його батько та сестра.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналісту "Чемпіона" Богдану Войченку.

"Було рішення Верховного Суду про розподіл нашого майна в Україні, бо у нас було в розподілі нерухоме майно в Україні. І після рішення Верховного Суду тато Тимощука їде в Естонію. Толік в Естонію теж приїжджає, робить генеральне доручення, і якимось чудовим чином йде до нотаріуса, яка має прізвище Кучма, якась молода дівчина-нотаріус в Києві, він йде до неї і від імені Тимощука, вже батько сам, підписує договір дарування для сестри, на ім'я Інни Дорошенко. І розумієте, насправді жоден нотаріус нормальний, свідомий, такого не зробить, тому що нотаріуси мають перевіряти всі рішення судів, які є по об'єкту. А тепер подумайте самі, яким чином нотаріус Кучма не зайшла в єдиний судовий реєстр і не побачила рішення Верховного Суду. Але по факту так сталося, вона "не побачила", закрила очі, точніше, я уявляю, що їй заплатили дуже багато за це. Бо інакше я не можу це уявити", – сказала Надія Навроцька.

Вона також додала, що не обійшлося й без втручання від Інни Дорошенко, сестри Анатолія.

"Вона незаконно оформила це майно на Інну Дорошенко. Те, що мені було призначено Верховним Судом України. Ну і далі ми, звичайно, це повернули. Вони ще й там якихось боргів наробили, по тому майну, там десь. Неважливо, вже ладно. Ось так сестра Толіка теж брала участь в нашому процесі розподілу, розлучення разом з батьком. І так от вони провернули таке", – додала Навроцька.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура офіційно повідомила про підозру Анатолію Тимощуку. Його звинувачують у пособництві державі-агресору – за даними слідства, він свідомо виставив свою футболку на аукціон, щоб зібрати кошти на підтримку російської армії.