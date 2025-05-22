"Повна єресь". Ексдружина Тимощука розповіла про секретний контракт зі збірною України

Колишня дружина Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла про те, що напередодні чемпіонату світу-2006 усіх гравців збірної України змушували підписати секретний контракт із кіпрською компанією, яка отримувала всі іміджеві права на гравців.

Деталі тієї ситуації Навроцька розкрила в інтерв’ю Чемпіону.

"Наскільки я пам'ятаю, там була повна єресь. Типу, що кожен гравець збірної підписує контракт з кіпрською компанією, але це не збірна. Вони, як гравці збірної, мають то все підписати. Чемпіонат світу не станеться без цього. І ти віддаєш, по-перше, всі права на своє ім'я, на зовнішній вигляд. Та компанія, практично, може тобі сказати: "Стрижися налисо, бо так треба". І все. Ти маєш постригтися.

Можливо, я була якимись пунктами у контракті незадоволена, і ми б їх відкоригували. І це було б непогано, якби це збірна України підписувала з гравцями. Але ви розумієте, що це кіпрська компанія підписує. І я розуміла, що це хтось щось, я там не збираюсь навіть розбиратися. З офшорами щось там було пов'язано. Це все чудово, але ми не дитячий садочок і таке підписувати не будемо", – заявила Навроцька.