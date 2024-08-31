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Тимощук №2: Іванисеня тепер не буде вважатися легіонером у чемпіонаті РФ

Руслан Травкін — 31 серпня, 11:05
Тимощук №2: Іванисеня тепер не буде вважатися легіонером у чемпіонаті РФ
Дмитро Іванисеня
Крилья Совєтов

Колишній гравець збірної України Дмитро Іванісеня більше не вважатиметься легіонером у чемпіонаті Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, ще у червні стало відомо, що футболіст отримав російський паспорт. Півзахисник перейшов до самарських Крилья Совєтов у липні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну гравець не грав за самарську команду, проте через 4 місяці він відновив свої виступи за Крилья Совєтов.

Іванисеня займався у академіях Кривбаса та запорізького Металурга. Згодом перейшов до донецького Шахтаря. На професійному рівні грав за Маріуполь, Динамо Тбілісі та луганську Зорю.

У листопаді 2019 року зіграв матч за збірну України проти Естонії (1:0). Також регулярно викликався до молодіжної збірної.

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