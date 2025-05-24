Ексдружина Тимощука: Доньки змушували Толіка вигукувати "Слава Україні"

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук, який залишився працювати в Росії після повномасштабного вторгнення, продовжує періодично підтримувати зв’язок зі своїми доньками від першого шлюбу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналісту "Чемпіона" Богдану Войченку розповіла ексдружина Тимощука Надія Навроцька.

За словами Навроцької, на момент початку російської агресії в лютому 2022 року їхнім донькам було по 12 років. Дівчата болісно сприйняли події й почали ставити батькові складні запитання.

"Був такий момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, то дітям було 12 років, і для них це було щось страшне. І вони питали його тоді, за можливостю: "А як так? А ти в Росії? Ти що, підтримуєш Росію?", – згадує Навроцька.

Навроцька розповіла, що дівчата вимагали від батька доказів його патріотичної позиції. Вони змушували Тимощука підтвердити свою лояльність до України – по-дитячому, але щиро.

"А він лише то все заперечував. І я знаю, що в мене діти винахідливі, тому вони його змусили підтверджувати, доводити їм, тому вони його просили, щоб казав "Слава Україні", чи щось таке. Знаєте, щось по-дитячому. Тому, на тому і все завершилось", – розповіла Навроцька.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук проживає в Росії та працює в клубі Зеніт із Санкт-Петербурга. Після 2022 року він публічно не засудив російську агресію проти України. У відповідь Федерація футболу України позбавила його всіх звань, а також внесла до санкційного списку.

Нещодавно правоохоронні органи оголосили Тимощуку підозру у пособництві державі-агресору.