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Дзанетті: Інтер хоче виграти Лігу чемпіонів

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 13:48
Дзанетті: Інтер хоче виграти Лігу чемпіонів
Getty images

Віцепрезидент міланського Інтера Хав'єр Дзанетті прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів для своєї команди та оцінив перспективи клубу на турнірі.

Слова функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми хочемо дійти до фіналу та виграти Лігу чемпіонів. Було б дуже здорово знов дістатись вирішального матчу, як ми це зробили два роки тому.

Ми знаємо, що означає грати в Європі. Не треба недооцінювати цю команду", – розповів аргентинець.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу "змії" зустрінуться з Феєнордом. Матчі відбудуться 4/5 та 11/12 березня 2025 року.

Раніше головний тренер Ювентуса прокоментував сенсаційний виліт команди з ЛЧ.

Інтер Хав'єр Дзанетті Ліга чемпіонів-2024/25

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