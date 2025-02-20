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Мотта висловився про сенсаційний виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 20 лютого 2025, 05:50
Мотта висловився про сенсаційний виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів
Тіаго Мотта (праворуч)
x.com/juventusfc/status/1891917617197109396

Наставник туринського Ювентуса Тіаго Мотта поділився емоціями від вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів. Гранд Серії А сенсаційно не зміг пройти ПСВ, поступившись за сумою двох матчів.

Слова фахівця наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я не думаю, що ПСВ хотів пройти далі сильніше за нас. У деяких ситуаціях вони були кращими, але ми також створювали моменти.

Я б нічого не зробив інакше. Ми зробили три вимушені заміни, Копмейнерсу було погано, вчора в нього була температура. Камбьязо було продовжувати.

Дуже боляче, але це частина роботи – одразу вставати і думати про наступний матч із Кальярі", – сказав він.

Нагадаємо, суперником ПСВ у наступній стадії буде Інтер або Арсенал. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.

Ліга чемпіонів ПСВ Ювентус Тіаго Мотта Ліга чемпіонів-2024/25

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