Мотта висловився про сенсаційний виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів
Наставник туринського Ювентуса Тіаго Мотта поділився емоціями від вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів. Гранд Серії А сенсаційно не зміг пройти ПСВ, поступившись за сумою двох матчів.
Слова фахівця наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.
"Я не думаю, що ПСВ хотів пройти далі сильніше за нас. У деяких ситуаціях вони були кращими, але ми також створювали моменти.
Я б нічого не зробив інакше. Ми зробили три вимушені заміни, Копмейнерсу було погано, вчора в нього була температура. Камбьязо було продовжувати.
Дуже боляче, але це частина роботи – одразу вставати і думати про наступний матч із Кальярі", – сказав він.
Нагадаємо, суперником ПСВ у наступній стадії буде Інтер або Арсенал. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.
Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.