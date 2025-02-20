Мотта висловився про сенсаційний виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів

Наставник туринського Ювентуса Тіаго Мотта поділився емоціями від вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів. Гранд Серії А сенсаційно не зміг пройти ПСВ, поступившись за сумою двох матчів.

Слова фахівця наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я не думаю, що ПСВ хотів пройти далі сильніше за нас. У деяких ситуаціях вони були кращими, але ми також створювали моменти.

Я б нічого не зробив інакше. Ми зробили три вимушені заміни, Копмейнерсу було погано, вчора в нього була температура. Камбьязо було продовжувати.

Дуже боляче, але це частина роботи – одразу вставати і думати про наступний матч із Кальярі", – сказав він.