Нападника Арсенала визнали найкращим гравцем матчу Нова Зеландія – Бельгія на ЧС-2026
Леандро Троссар
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Нападник збірної Бельгії Леандро Троссар отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Нової Зеландії у межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це повідомляє ФІФА.
Троссар забив два перших голи Бельгії з п'яти: на 28 та 50 хвилинах. Завдяки йому бельгійці грали з перевагою та перемогли новозеландців, посівши перше місце в турнірній таблиці групи G та пробившись у плейоф ЧС-2026.
Нагадаємо, що в першому турі Бельгія розписала нічию з Єгиптом 1:1, а в другому – з Іраном 0:0.