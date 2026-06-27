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Нападника Арсенала визнали найкращим гравцем матчу Нова Зеландія – Бельгія на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 27 червня 2026, 08:51
Нападника Арсенала визнали найкращим гравцем матчу Нова Зеландія – Бельгія на ЧС-2026
Леандро Троссар
Getty Images

Нападник збірної Бельгії Леандро Троссар отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Нової Зеландії у межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Троссар забив два перших голи Бельгії з п'яти: на 28 та 50 хвилинах. Завдяки йому бельгійці грали з перевагою та перемогли новозеландців, посівши перше місце в турнірній таблиці групи G та пробившись у плейоф ЧС-2026. 

Нагадаємо, що в першому турі Бельгія розписала нічию з Єгиптом 1:1, а в другому – з Іраном 0:0.

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