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Лукаку вийде з перших хвилин: Бельгія та Іран оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026

Микола Літвінов — 21 червня 2026, 21:00
Лукаку вийде з перших хвилин: Бельгія та Іран оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026

Тренерські штаби збірних Бельгії та Ірану назвали стартові одинадцятки на очний матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Саме протистояння відбудеться у неділю, 21 червня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

  • Бельгія: Куртуа, Меньє, Нгой, Мехеле, Де Кейпер, Раскін, Тілеманс, Салемакерс, Де Брюйне, Троссард, Лукаку.
  • Іран: Бейранванд, Хардані, Канаані, Халілзаде, Нематі, Хаджсафі, Резаеян, Годдос, Езатолахі, Мохебі, Таремі.

В Україні поєдинок наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що бельгійці розписали бойову нічию 1:1 із єгиптянами у матчі 1-го туру групи G у межах чемпіонату світу з футболу-2026. Голом відзначився центральний півзахисник збірної Єгипту Емама Ашура, а також Мохамед Хані, проте він послав м'яч у сітку власних воріт.

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