Лукаку вийде з перших хвилин: Бельгія та Іран оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026
Тренерські штаби збірних Бельгії та Ірану назвали стартові одинадцятки на очний матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Саме протистояння відбудеться у неділю, 21 червня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- Бельгія: Куртуа, Меньє, Нгой, Мехеле, Де Кейпер, Раскін, Тілеманс, Салемакерс, Де Брюйне, Троссард, Лукаку.
- Іран: Бейранванд, Хардані, Канаані, Халілзаде, Нематі, Хаджсафі, Резаеян, Годдос, Езатолахі, Мохебі, Таремі.
В Україні поєдинок наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, що бельгійці розписали бойову нічию 1:1 із єгиптянами у матчі 1-го туру групи G у межах чемпіонату світу з футболу-2026. Голом відзначився центральний півзахисник збірної Єгипту Емама Ашура, а також Мохамед Хані, проте він послав м'яч у сітку власних воріт.