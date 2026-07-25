Під час реконструкції стадіону Барселони "Камп Ноу" загинув чоловік

Під час ремонтних робіт на домашньому для каталонської Барселони стадіоні "Спотіфай Камп Ноу" загинув працівник.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, ця смерть сталася внаслідок нещасного випадку на будівництві. "Блаугранас" та президент клубу Жоан Лапорта висловили свої співчуття з приводу цього інциденту.

"Президент ФК Барселона Жоан Лапорта бажає особисто висловити свої співчуття родині та від імені всього клубу готовий надати їм будь-яку необхідну допомогу", – йдеться в заяві.

За даними видання AS, чоловік загинув внаслідок падіння. На місце подій приїхала місцева поліція та швидка допомога, але допомогти робітнику вже ніхто не зміг. Правоохоронні органи особисто ідентифікували цей епізод нещасним випадком.

Нагадаємо, що Барселона за підсумками минулого сезону виграла чемпіонат Іспанії, підняла над головою Суперкубок Іспанії та зупинилися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, поступившись у двоматчевому протистоянні мадридському Атлетико.

Напередодні стало відомо, що каталонці планують змінити домашню арену на другу частину сезону-27/28 через заплановані ремонтні роботи на "Камп Ноу".