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Легендарний екстренер критично висловився про пенальті у матчі Інтер – Барселона

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 12:52
Легендарний екстренер критично висловився про пенальті у матчі Інтер – Барселона
Арсен Венгер
Getty Images

Колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер висловив думку, що арбітр матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною помилився, призначивши пенальті за фол на Лаутаро.

Слова легендарного француза наводить Tuttosport.

"Я категорично проти таких пенальті. І я так само проти використання відеоповторів.

Навіть на нормальній швидкості там видно, що Кубарсі перший на м'ячі, а Лаутаром шукає пенальті. Він нахилився у бік захисника. Для мене суддя ухвалив неправильне рішення", – вважає Венгер.

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Зазначимо, що гол з цього пенальті у першому таймі не вирішив долю матчу, адже Барселона відіграла два м'ячі та на деякий час навіть вийшла вперед в рахунку. Втім, у підсумку перемогу святкував саме італійський колектив.

Сьогодні визначиться другий фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Арсенал в гостях гратиме з ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку 1/2 фіналу підбив тренер Інтера Сімоне Індзагі.

Барселона Інтер Арсен Венгер Ліга чемпіонів-2024/25

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