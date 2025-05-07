Легендарний екстренер критично висловився про пенальті у матчі Інтер – Барселона

Колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер висловив думку, що арбітр матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною помилився, призначивши пенальті за фол на Лаутаро.

Слова легендарного француза наводить Tuttosport.

"Я категорично проти таких пенальті. І я так само проти використання відеоповторів.

Навіть на нормальній швидкості там видно, що Кубарсі перший на м'ячі, а Лаутаром шукає пенальті. Він нахилився у бік захисника. Для мене суддя ухвалив неправильне рішення", – вважає Венгер.

Зазначимо, що гол з цього пенальті у першому таймі не вирішив долю матчу, адже Барселона відіграла два м'ячі та на деякий час навіть вийшла вперед в рахунку. Втім, у підсумку перемогу святкував саме італійський колектив.

Сьогодні визначиться другий фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Арсенал в гостях гратиме з ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки поєдинку 1/2 фіналу підбив тренер Інтера Сімоне Індзагі.