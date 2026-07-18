Обидві команди дуже впевнено почуваються на м'ячі: легенда АПЛ назвав фаворита фіналу ЧС-2026

Колишній капітан лондонського Челсі Джон Террі поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Його слова передає Metro.

Англієць заявив, що був присутній на обох півфіналах і вважає фаворитом "Фурію Роху". Він відзначив, що "альбіселесте" будують свою гру через правий фланг і бачить дуже важливою дуель у цьому протистоянні Ліонеля Мессі та Марка Кукурельї.

"Обидві команди дуже, дуже впевнено почуваються на м'ячі й у володінні. Але я просто подивився на гру Аргентини – все проходило на їхньому правому фланзі з Ліонелем Мессі. Щоразу, коли вони переводили гру на лівий фланг, м'яч дуже швидко повертався на правий. Марк Кукурелья був найкращим гравцем матчу в першому півфіналі, і Іспанія виглядає дуже сильною на лівій частині поля. Крім того, те, що вони не пропустили жодного голу проти Франції та майже не пропускають на цьому чемпіонаті світу. На мою думку, вони занадто сильні для Аргентини", – сказав Террі.

При цьому Джон заявив, що списувати з рахунків підопічних Ліонеля Скалоні точно не варто. Він віддав належне бійцівським якостям "альбіселесте", проте прогнозує перемогу все ж таки збірній Іспанії:

"Аргентина – це величезна, величезна загроза, і, як ми бачили це протягом усього цього ЧС, вони завжди знаходять вихід. Коли у складі є такий чарівник, як Мессі, у тебе завжди буде шанс і можливість. Але я просто думаю, що Іспанія виявиться занадто сильною для цієї аргентинської команди. Я вважаю, що проти Англії вони продемонстрували те, що має мало команд, – наполегливість і стійкість. Що мені справді сподобалося в їхній грі проти Англії, так це те, що після кожного підкату всі гравці кидалися на суперника, влаштовуючи невелику сутичку. Вони були дуже згуртовані, у них є цей запал, але я все одно вважаю, що Іспанія візьме гору".

Нагадаємо, що у півфіналі Іспанія здолала Францію (2:0), а Аргентина здобула вольову перемогу над Англією (2:1). Фаворитом майбутнього протистояння букмекери також вважають "Фурію Роху".

Воно відбудеться 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.