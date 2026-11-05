Нас принизили: тренер Ланса – про найрозгромнішу домашню поразку в історії Ліги чемпіонів

Наставник Ланса Яннік Каюзак підбив підсумки розгромної поразки команди в домашньому поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів від Комо (1:9).

Про це повідомляє L'Équipe.

"Не буду виголошувати довгих промов чи вдаватися до аналізу. Ми повністю провалили матч. Єдине слово, яке спадає мені на думку, – приниження. Нам доведеться відверто поговорити між собою та знайти в собі трохи гордості перед недільною грою. У кожного з нас є самолюбство, є гордість. Треба мати здатність дивитися одне одному в очі та говорити про те, що не так, щоб уже в неділю підняти голову. Це наша мета. На жаль, такі поразки теж є частиною кар'єри. Але нас принизили. Ось і все", – сказав Каюзак.

Зазначимо, що в цій зустрічі Комо переписав історію Ліги чемпіонів. До цього жоден клуб не забивав дев'ять м'ячів на виїзді в цьому турнірі.

Для Ланса ця поразка стала найбільшою в історії клубу. Попередній рекорд тримався з 10 травня 2013 року, коли "криваво-золоті" програли Генгаму (0:7) у матчі Ліги 2.

Нагадаємо, що наразі французька команда посідає 33-тю сходинку в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Наступну гру в турнірі вона проведе 24 листопада проти Лейпцига.