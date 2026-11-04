Ліверпуль зазнав сенсаційної поразки від Фенербахче, Реал вирвав перемогу в АЕКа у 4 турі Ліги чемпіонів

У середу, 4 листопада, відбулася низка матчів 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

На початку ігрового дня Ліверпуль зазнав поразки від турецького Фенербахче. Відкрив рахунок 19-річний хавбек "мерсисайдців" Трей Ніоні, який забив перший гол у своїй професійній кар'єрі.

Утім, вже через сім хвилин скандальний нападник Грінвуд відновив паритет. Ісак знову встановив перевагу для англійського гранда, відзначившись на 69-й хвилині. Проте підопічні Дірка Кейта не опустили руки. Браун та Мурікі допомогли турецькій команді створити сенсацію та вирвати перемогу.

Зазначимо, що для Фенербахче це була перша перемога у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Наступний поєдинок у єврокубку турецька команда проведе проти донецького Шахтаря.

Натомість мадридський Реал вирвав перемогу над грецьким АЕКом. Звитягу "вершковим" подарував Вальверде, який завдав результативного удару під завісу зустрічі.

Ліга чемпіонів – Загальний етап

4 тур, 4 листопада

Фенербахче – Ліверпуль – 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Ніоні, 1:1 – 29 Грінвуд, 1:2 – 69 Ісак, 2:2 – 73 Браун, 3:2 – 79 Мурікі

АЕК – Реал Мадрид – 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Койта, 1:1 – 32 Беллінгем, 2:1 – 75 Піліос, 2:2 – 78 Мбаппе, 2:3 – 90+2 Вальверде

Основна частина протистоянь розпочнеться о 22:00 за київським часом. Зокрема, Порту прийматиме Наполі, РБ Лейпциг поміряється силами з Манчестер Сіті, а празька Славія зіграє проти лондонського Арсенала. Також свої чергові матчі проведуть Боруссія Дортмунд, Вікінг, Ланс та ПСВ.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Ліги чемпіонів Шахтар поступився Спортингу, Баварія перемогла Атлетико, ПСЖ декласував Вільярреал, а також відбулися розгроми від Барселони та Інтера.