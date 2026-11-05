Комо встановив рекорд Ліги чемпіонів, завдавши Лансу найрозгромнішої поразки в історії

Комо переписав історію Ліги чемпіонів, розгромивши в четвертому турі Ланс із рахунком 9:1.

Про це повідомляє OptaJoe.

Підопічні Сеска Фабрегаса стали першою командою, яка забила дев'ять голів у виїзному матчі турніру. Раніше ніхто не мав більше, ніж сім м'ячів в активі.

Востаннє таке ставалось в сезоні-1971/72 в епоху ще Кубку європейських чемпіонів. У вересні 1971 року Феєноорд декласував Олімпіакос Нікосію 9:0.

Зазначимо, що для французького клубу ця поразка стала найбільшою в історії. Попередній клубний рекорд тримався з 10 травня 2013 року, коли "криваво-золоті" програли Генгаму (0:7) у поєдинку Ліги 2.

Нагадаємо, що завдяки цій перемозі італійці піднялись на четверте місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Ланс після чотирьох турів розташовується на 33-й ходинці.