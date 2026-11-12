Ланс звільнив головного тренера після триматчевої серії поразок та найбільшого розгрому в історії клубу

Керівництво французького Ланса ухвалило рішення звільнити головного тренера команди Янніка Каюзака після триматчевої серії поразок та найбільшого розгрому в історії клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві йдеться, що наставник не мав прописаних термінів роботи у контракті. Клуб побажав Каюзаку подальших успіхів.

Зазначимо, що 41-річний фахівець очолив "криваво-золотих" у вересні цього року, замінивши на цій посаді Діно Топмеллера, який провів на чолі команди лише 6 матчів.

За каденції Каюзака клуб відіграв 9 матчів, у яких здобув 3 перемоги та 6 разів поступався супернику. Останні три матчі Ланс програв поспіль.

Наразі клуб, який минулорічного розіграшу став віцечемпіоном Франції, посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У Лізі чемпіонів Ланс узагалі розташувався на 33-й позиції, здобувши за 4 тури 3 залікові бали.

Додамо, що саме за час роботи Каюзака головним тренером Ланс зазнав найбільш розгромної поразки у своїй історії, поступившись Комо у домашньому поєдинку 4-го туру загального етапу ЛЧ з рахунком 9:1.