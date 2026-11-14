Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Віцечемпіон Франції призначив нового головного тренера

Микола Літвінов — 14 листопада 2026, 10:36
Віцечемпіон Франції призначив нового головного тренера
Дідьє Дігар
ФК Ланс

Керівництво французького Ланса, який минулого року посів друге місце у чемпіонаті, призначило на посаду головного тренера Дідьє Дігара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода зі спеціалістом розрахована на 19 місяців співпраці – до червня 2028 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Раніше Дігар мав досвід роботи наставником команди у Гаврі, який він очолював з липня 2024 року до жовтня 2026 року (79 матчів – 17 перемог, 20 нічиїх та 42 поразки), та резервної команди Ніцци.

З січня 2023 року 40-річний фахівець навіть виконував обов'язки головного тренера "орлят", але його каденція закінчилась у червні цього ж року.

Нагадаємо, що напередодні Ланс звільнив Янніка Каюзака з посади наставника команди. Саме за час його роботи "криваво-золоті" зазнали найбільш розгромної поразки у своїй історії, поступившись Комо у домашньому поєдинку 4-го туру загального етапу ЛЧ з рахунком 9:1.

Наразі клуб посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. У Лізі чемпіонів Ланс узагалі розташувався на 33-й позиції, здобувши за 4 тури 3 залікові бали.

Ланс

Ланс

Ланс звільнив головного тренера після триматчевої серії поразок та найбільшого розгрому в історії клубу
Нас принизили: тренер Ланса – про найрозгромнішу домашню поразку в історії Ліги чемпіонів
Ланс покарав власних фанатів за порушення дисципліни
Монако здолав Ланс та вийшов на перше місце в Лізі 1
Володар Суперкубку Франції звільнив головного тренера

Останні новини