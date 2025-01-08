Ямал розповів, чи збирається продовжувати контракт із Барселоною

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал заявив про бажання й надалі виступати в чемпіонаті Іспанії та захищати кольори каталонського клубу.

Його слова передає CNN Sport.

"Я не знаю, коли контракт буде підписаний, але вірю, що це буде скоро. Зрештою, Барселона – це клуб мого життя. Я сподіваюся продовжити з ними контракт і бути з ними якомога довше. Я хочу грати в іспанській лізі. Я хочу грати за Барселону, і так, я продовжу свій контракт. Обов'язково", – сказав Ямал.

Нагадаємо, нещодавно іспанець переміг у голосуванні за найкращого гравця Європи у віці до 21 року, та у віці 17 років і 4 місяців став наймолодшим переможцем у цій номінації.

Цього сезону Ламін Ямал зіграв у 21 матчі Барселони, відзначившись 6 голами та 12 асистами. Також він зі збірною Іспанії тріумфував на Євро-2024.

Проте у грі проти Леганеса (0:1) 17-річний вінгер травмувався і лише нещодавно, уперше після травми, тренувався разом з партнерами по Барселоні.