Зірка Барселони похизувався розкішним ланцюжком із Кубком світу: прикраса коштує сотні тисяч доларів

Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал продовжує дивувати прихильників не лише грою на футбольному полі, а й розкішними аксесуарами.

22-річний футболіст опублікував у TikTok відео з автомобіля, на якому похизувався золотим ланцюжком із мініатюрною копією Кубка світу. Ямал сидів на задньому сидінні машини, слухав музику та весело демонстрував дорогу прикрасу на камеру. Поруч із футболістом перебувала його дівчина Інес Гарсія.

Ролик швидко став вірусним і вже зібрав кілька мільйонів переглядів та лайків у соцмережах.

Сам ланцюжок виготовлений із золота та інкрустований діамантами. За оцінками ЗМІ, вартість прикраси може становити кілька сотень тисяч доларів, хоча точна ціна не розголошується. Аксесуар поєднує футбольну символіку з розкішним дизайном та явно відповідає іміджу молодої зірки.

Читайте також : Фото Роналду та Джорджина засвітили у соцмережах ювелірні прикраси на кілька мільйонів доларів

До слова, у колекції Ямала є й інша нестандартна прикраса – золотий ланцюжок із Бетменом та ініціалами LY, що розшифровуються як Lamine Yamal.