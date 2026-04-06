Дівчина лідера Реала підірвала мережу гарячими фото з пляжу

Дівчина зірки Джуда Беллінгема, Ешлін Кастро, знову опинилася у центрі уваги після нового посту в Instagram.

Інфлюенсерка з Лос-Анджелеса поділилася серією пляжних знімків, на яких позує у червоному бікіні та легкій накидці, створюючи атмосферу спокою та літнього вайбу.

Свій пост вона підписала лаконічно: "calm & warm".

Фото миттєво набрали популярність – десятки тисяч лайків і активні обговорення в коментарях лише підтвердили інтерес аудиторії.

Читайте також : Фото Легендарна гірськолижниця похизувалася шикарними знімками з фотосесії у Нью-Йорку

Варто зазначити, що стосунки між Кастро та Беллінгемом тривають з 2024 року. За цей час пара вже встигла зробити серйозні кроки – футболіст познайомив обраницю зі своїми батьками, а сама Ешлін неодноразово з'являлася на матчах Реала, підтримуючи коханого.

Раніше кохана Джуда порадувала фанатів ефектними знімками у соцмережах.