Лаціо побореться з Аталантою за сина Мальдіні

Римський Лаціо приєднався до числа клубів, які цікавляться атакувальним півзахисником Монци Даніелем Мальдіні.

Про це повідомляє Дам’яно Ер Фаріна.

За його інформацією, римський клуб спробує підписані сина легендарного Паоло Мальдіні підчас січневого трансферного вікна. Проте виграти боротьбу за 23-річнного гравця буде непросто. Ним також цікавляться Аталанта та Інтер.

У поточному сезоні на рахунку Мальдіні-молодшого 1 гол і 1 асист у 10 матчах за Монцу в усіх турнірах. У жовтні хавбек дебютував за збірну Італії у матчі Ліги націй проти Ізраїлю.

Наразі трансферна вартість Даніеля Мальдіні оцінюється у 6 мільйонів євро. Минулого літа Мілан відпустив гравця до Монци безкоштовно, проте зберіг за собою 50% від суми наступного трансферу.