Аталанта націлилась на трансфер сина Мальдіні

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, зацікавив Аталанту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб з Бергамо розглядає трансфер 23-річного італійця, який цього літа безплатно перейшов з Мілана.

Джерело зазначає, що "россонері" залишили за собою право 50% від суми наступного трансферу гравця.

Даніель Мальдіні є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні та онуком іншого екскапітана "россонері", Чезаре Мальдіні. Нещодавно хавбек вперше зіграв за збірну Італії.

Раніше повідомлялося про те, що гравцем цікавиться Інтер, який стежить за прогресом гравця.