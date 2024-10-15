Футбольна династія: син Мальдіні дебютував за збірну Італії

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні вперше зіграв за збірну Італії.

Вчора, 14 жовтня, 23-річний хавбек вийшов на заміну на 74-й хвилині матчу проти Ізраїлю. Даніель з’явився на полі за рахунку 3:1, через 5 хвилин після того Джованні Ді Лоренцо забив четвертий гол і поставив крапку в поєдинку.

Мальдіні продовжив династію своєї легендарної родини – раніше за "скуадру адзурру" грали його батько Паоло та покійний дід Чезаре.

Зазначимо, що на клубному рівні Даніель робив перші кроки в Мілані, але після низки оренд виявився непотрібним клубу, в якому прославилися його імениті предки. Влітку цього року Мальдіні-молодший перейшов у Монцу, яка наразі йде на 19 місці в Серії А. В перших восьми матчах атакувальний хавбек відзначився одним голом.