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Інтер цікавиться сином Паоло Мальдіні

Олег Дідух — 9 жовтня, 17:33
Інтер цікавиться сином Паоло Мальдіні
Даніель Мальдіні
ФК Монца

Інтер пильно стежить за прогресом атакувального хавбека Монци Даніеля Мальдіні.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

За їхньою інформацією, спортивний директор Інтера П’єра Аузіліо відвідав попередній матч Монци у Серії А проти Роми, який відбувся 6 жовтня і завершився внічию 1:1. Представник чемпіонів Італії спостерігав не лише за Мальдіні-молодшим, а й за 21-річним французьким опорним півзахисником Варреном Бондо.

Даніель Мальдіні є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні та онуком іншого екс-капітана "россонері", Чезаре Мальдіні. Недавно 22-річний хавбек був вперше викликаний до лав збірної Італії.

Даніель Мальдіні також є вихованцем Мілана, проте минулого літа став повноцінним гравцем Монци. Зараз його трансферна вартість оцінюється у 4,5 мільйони євро.

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