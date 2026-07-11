Клуб Серії А підписав 16-річного українського голкіпера

Юний український голкіпер Всеволод Чех став гравцем італійської Монци.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, контракт із 16-річним футболістом розрахований на три роки. У Монці українець продовжить розвиток у молодіжній структурі клубу.

Чех тривалий час проживає в Італії разом із мамою-українкою. На юнацькому рівні він виступав у системах Ювентуса, а згодом у Торіно, де мав обмежену ігрову практику через невеликий, як для воротаря, зріст – 180 см.

Останні пів року голкіпер провів у Новара, де грав за команду U-17, хоча був на рік молодшим за партнерів. За цей період Чех додав у зрості 15 сантиметрів.

Влітку інтерес до українця проявляли Емполі, Сампдорія, Палермо. Втім, Чех обрав Монцу, яка запропонувала йому перспективний проєкт для подальшого розвитку.

Наразі Всеволод Чех не викликався до юнацької збірної України.

Раніше повідомлялося, що нідерландський Аякс зацікавлений у підписанні українського форварда Жирони Владислава Ваната.